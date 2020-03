PRZEPIS na tagliatelle z pesto z rukoli

Składniki:

250 g makaronu tagliatelle

100 g Rukoli mytej marki Eisberg

3 łyżki parmezanu

60 g orzeszków piniowych

ząbek czosnku

sól i pieprz do smaku

3 łyżki oliwy

2 łyżki soku z cytryny

Przygotowanie

Do gotującej się osolonej wody (łyżeczka soli na 2 litry wody) wrzucić makaron i gotować al dente (dokładnie tyle ile podaje producent na opakowaniu). Makaron odcedzić, używając durszlaka bądź sitka i zahartować pod bieżącą, zimną wodą, dzięki czemu nie będzie się sklejać.

Z opakowania rukoli wyciągnąć kilka listków do dekoracji. Resztę przełożyć do wysokiego naczynia np. miski i zblendować z pozostałymi składnikami na gładką masę. Makaron przełożyć do pustego garnka w którym był gotowany i wymieszać z pesto. Podzielić na 2 porcje, udekorować na talerzu listkami rukoli i posypać orzeszkami. Gotowe!