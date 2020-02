PRZEPIS na zapiekankę makaronową z szynką z beczki

Składniki:

400 g szynki z beczki JBB

500 g makaronu kokardki

200 g sosu pomidorowego

garść oliwek czarnych

garść oliwek zielonych

1 cebula

3 ząbki czosnku

200 g tartego sera

oliwa do smażenia

świeża bazylia

sól i pieprz

Składniki na sos beszamelowy:

500 ml mleka

2 łyżki mąki

2 łyżki masła

200 g parmezanu

Przygotowanie

Makaron ugotuj według przepisu na opakowaniu. Szynkę pokrój w grubszą kostkę i podsmaż na odrobinie oliwy. Dodaj drobno posiekaną cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Podsmażaj, aż zarumieni się cebulka. Na końcu dodaj sos pomidorowy, pokrojone w plasterki oliwki, dopraw solą oraz świeżo mielonym pieprzem. W garnku rozpuść masło i dodaj 2 łyżki mąki. Energicznie mieszając dolewaj mleko. Cały czas mieszając podgrzewaj aż sos zgęstnieje. Na koniec dodaj starty parmezan, dopraw solą oraz pieprzem. Ugotowany makaron wymieszaj z sosem beszamelowym. W naczyniu do zapiekania układaj warstwowo zapiekankę w kolejności: makaron, sos, ser, do wykorzystania wszystkich składników. Zapiekaj w rozgrzanym piekarniku do 180°C przez ok. 35 minut.