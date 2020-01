PRZEPIS na rogaliki orkiszowe z serkiem kremowym

Reklama

Składniki na ciasto:

200 g mąki orkiszowej jasnej

200 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej

20 g świeżych drożdży

1 łyżeczka soli morskiej

1/2 łyżeczki cukru

220 ml ciepłej wody

2 łyżki oleju rzepakowego

Dodatkowo:

1 jajko

Garść czarnuszki

1 krążek serka kremowego Grzybobranie Hochland

Przygotowanie

Drożdże kruszymy, dodajemy wodę, cukier i 2 łyżki mąki. Mieszamy i odstawiamy zaczyn na 5 minut. Mąkę mieszamy z solą, dodajemy zaczyn, olej i wyrabiamy ciasto do momentu aż przestanie się lepić do rąk. Ewentualnie podsypujemy delikatnie mąką. Zostawiamy do wyrośnięcia na około godzinę. Ciasto rozwałkowujemy na okrąg i dzielimy na 8 równych trójkątów. Na każdy kawałek ciasta nakładamy 1 trójkącik serka i zwijamy w rogaliki. Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Jajko roztrzepujemy i smarujemy rogaliki. Posypujemy czarnuszką. Pieczemy 20 minut w temperaturze 190 °C.