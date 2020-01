PRZEPIS na śniadanie mistrzów

Składniki:

pół szklanki Szpinaku młodego marki Eisberg

pół szklanki Rukoli marki Eisberg

2 jajka

½ awokado

3 łyżki octu spirytusowego

2 litry wody

płatki chili do dekoracji

pieczywo

Dressing:

3 łyżki oliwy

2 łyżki soku z cytryny

sól do smaku

Przygotowanie

Na talerzu ułożyć mieszankę szpinaku i rukoli. Przygotować dressing - oliwę wymieszać z sokiem z cytryny i szczyptą soli. W międzyczasie w średniej wielkości garnku zagotować wodę z octem (woda powinna stanowić ok. połowę garnka). Gotującą się na małym ogniu wodę zamieszać łyżką, aby woda zawirowała. Jajko wbite do kubeczka wlać delikatnie do garnka w wodny wir. Gotować 3-4 minuty. Białko powinno równomiernie otoczyć żółtko. Następnie delikatnie odcedzić i ułożyć na talerzu z polaną dressingiem mieszanką szpinaku i rukoli. Czynność powtórzyć z drugim jajkiem. Awokado pociąć na plasterki i ułożyć obok jajek. Całość posypać płatkami chili. Serwować z pieczywem przygotowanym w opiekaczu.