PRZEPIS na kokosowe śnieżki z ciasteczek

Składniki:

8 ciasteczek Petit Crunch

2 tabliczki białej czekolady

4 łyżki śmietany 36%

4 łyżki masła

Garść posiekanych orzechów

1 opakowanie wiórków kokosowych

Przygotowanie

Do małego garnka nalać 5 cm wody. Umieścić na nim metalową miskę na tyle duża aby nie wpadała do środka. Masło, czekoladę i śmietanę umieścić w garnku i podgrzewać na parze cały czas mieszając do momentu rozpuszczenia i połączenia składników.

Dodać pokruszone ciasteczka i orzechy. Umieścić w lodówce na godzinę do stężenia. Uformować kulki o gramaturze 15 g i obtoczyć w wiórkach kokosowych.

Smacznego!