PRZEPIS na muffinki z serem, boczkiem i szynką

Składniki:

• 750g mąki pszennej

• 2 jajka

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• Pół kostki masła

• 1 szklanka mleka

• Szczypta soli

• 10 dag boczku z wędzarni JBB Bałdyga

• 10 dag szynki kruchej JBB Bałdyga

• 2 cebule

• 20 dag sera żółtego

• Zioła prowansalskie, sól, pieprz

• Masło do wysmarowania formy

Przygotowanie

Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia oraz solą. Żółty ser i szynkę pokrój w małą kostkę, a cebulę i boczek w grubą kostkę. Boczek podsmaż, po chwili dodaj do niego cebulę. Jajka roztrzep z mlekiem. Masło rozpuść i ostudź, dodaj do mleka z jajkami. Mokre składniki połącz z suchymi. Dodaj do tego ser, szynkę, cebulę, boczek i przypraw solą, pieprzem i ziołami. Formę na muffinki wysmaruj masłem, przelej masę i piecz ok. 25 minut w 200°C.