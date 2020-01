PRZEPIS na wieńce marchewkowe z serem kremowym gouda

Składniki na ciasto:

• 1/2 szklanki pure z marchewki

• 250 ml mleka lub wody

• 550 g mąki orkiszowej jasnej

• 1 łyżeczka suchych drożdży

• 1 łyżeczka cukru trzcinowego

• 80 g oleju

• 1 łyżeczka soli

Dodatkowo:

• Opakowanie serka kremowego Hochland Gouda z pomidorami i szczypiorkiem w kubku

• 100 g pure z marchewki

Przygotowanie

Mąkę mieszamy z cukrem trzcinowym, suchymi drożdżami oraz solą. Dodajemy mleko, pure z marchewki oraz olej i wyrabiamy ciasto (ciasto będzie dość tłuste, ale nie powinno lepić się do rąk - nie wymaga podsypania). Przykrywamy folią spożywczą i zostawiamy do wyrośnięcia.

Ciasto dzielimy na 4 części. Każdą rozwałkowujemy na papierze do pieczenia na prostokąt. Smarujemy łyżką pure z marchewki, na to serek kremowy, zostawiając po bokach margines 1 cm. Ciasto zwijamy wzdłuż dłuższego boku. Przecinamy je na pół, zaczynając kilka centymetrów od górnej krawędzi. Skręcamy ciasto w spiralę układając przeciętą część na górze. Łączymy dwa końce formując wieniec. Podobnie postępujemy z pozostałymi częściami ciasta. Wieńce delikatnie układamy na papierze do pieczenia zachowując odstępy i zostawiamy na 20 minut do wyrośnięcia. Pieczemy 25 minut w temperaturze 180 °C.