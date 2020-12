PRZEPIS na pierogi z kapustą i grzybami

Składniki na ciasto:

• 3 szklanki mąki Mąki Tortowej typu 450 z PZZ w Białymstoku

• 1 szklanka wrzątku

• szczypta soli

• 6 łyżek oleju.

Składniki na farsz:

• 150 g suszonych grzybów

• 1 kg kapusty kiszonej

• 1 cebula

• masło klarowane

• pieprz i sól do smaku.

Przygotowanie

1. Przesianą mąkę wsypujemy do miski, po czym zalewamy wrzątkiem. Czekamy aż przestygnie.

2. Dodajemy olej, po czym wyrabiamy ciasto.

3. Rozwałkowujemy ciasto, wykrawamy krążki pierogowe.

4. Kiszoną kapustę gotujemy na wolnym ogniu ok. 30 minut. Następnie odcedzamy ją z wody i drobno siekamy. Suszone grzyby moczymy w zimnej wodzie co najmniej przez godzinę. Po tym czasie dokładnie je płuczemy, przekładamy do garnka, zalewamy zimną wodą i gotujemy przez godzinę. Odsączamy je i drobno siekamy.

6. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Rozgrzewamy na patelni masło klarowane i rumienimy cebulkę na złoty kolor. Do cebulki dodajemy posiekaną wcześniej kiszoną kapustę i grzyby. Dusimy wszystko jeszcze przez ok. 30 minut.

7. Doprawiamy farsz do smaku pieprzem i odrobiną soli.

8. Do krążków pierogowych wkładamy farsz. Zaklejamy pierogi przyciskając brzegi ciasta do siebie i wyginając w ozdobne fale, wstążki.

Tak przygotowane pierogi można gotować i podawać na świeżo lub zamrozić.