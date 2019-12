Żeby barszcz był idealny, trzeba przede wszystkim wybrać buraki z dobrego źródła. Pamiętajmy, że nie możemy ich oszczędzać. Gotując 10 litrów barszczu dla dosyć sporej rodziny trzeba w ¾ wypełnić garnek burakami, jabłkami, warzywami oraz przyprawami takimi jak czosnek, cebula, ziele angielskie, liść laurowy. Powoli doprowadzić go do wrzenia, "pomrugać" 20 minut i na samym końcu zakwasić – tłumaczy Tomasz Królikowski, szef kuchni.

Dodaje, że najlepiej jest przygotować barszcz dzień wcześniej. To gwarancja, że będzie fajny i aromatyczny - mówi.

Czym zakwasić barszcz i co dodać do ciasta na pierogi, żeby się nie rozpadło? Czy farsz możemy przygotować miesiąc wcześniej? Jak powinna wyglądać idealna kapusta wigilijna i co zrobić z makiem na kutię? O tym dowiecie się z naszej rozmowy.