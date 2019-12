Miodownik to ciasto deserowe, wywodzące się z żydowskiej tradycji weselnej. W Polsce przepis ten nieco zmodyfikowany, często wykorzystywany jest na świątecznych stołach. To, co zachęca do jego wykonania, to niewątpliwie wyjątkowy smak półkruchego ciasta przełamanego kremową masą budyniową i słodkim kajmakiem. Dodatkowym atutem jest niezwykła prostota jego wykonania, która przekonuje do spróbowania swoich sił w cukiernictwie.

PRZEPIS na miodownik z orzechami Składniki na ciasto: • 200 g miękkiego masła • 2 jajka • 400 g mąki pszennej • 2 łyżki miodu • 1/2 szklanki cukru trzcinowego demerara Gold Pack (drobnego) • cukier waniliowy lub pasta waniliowa • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki na masę budyniową: • 600 ml mleka • 2 budynie waniliowe bez cukru (80 g) • 2 łyżki cukru • 150 g miękkiego masła Składniki na masę kajmakową: • 500 g masy kajmakowej • 150 g miękkiego masła • 200 g orzechów laskowych prażonych Kresto • 100 g orzechów włoskich Kresto • 100 g gorzkiej czekolady + 3 łyżki wody Przygotowanie 1. Masło, jajka i cukier ucieramy razem na puszysty krem. Następnie dodajemy miód i aromaty i całość miksujemy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. 2. Dodajemy przesianą mąkę wraz z proszkiem do pieczenia. Całość miksuj ponownie przez około 5 minut. 3. Wyrobione ciasto na trzy równe części. 4. Wykładamy pierwszą część ciasta do foremki (nie mniejszej niż 28 x 28 cm) z papierem do pieczenia w środku. Ciasto pieczemy w 180°C, na środkowej półce przez 7–8 minut. Po tym czasie odkładamy upieczony placek do ostudzenia pozostawiając papier do pieczenia na spodzie. 5. Z pozostałymi częściami ciasta postępujemy analogicznie. 6. Wlewamy do garnka 500 ml mleka i zagotowujemy. W pozostałej części mleka (100 ml) rozpuszczamy proszek budyniowy. Po zagotowaniu mleka dodajemy rozpuszczony budyń i zagotowujemy, mieszając. Ugotowany budyń odstawiamy na bok do ostudzenia. 7. Do misy miksera przekładamy zimny budyń, masło, cukier i całość ubijamy na puszysty krem. Gotowy odstawiamy na bok. 8. Następnie do misy miksera przekładamy masę kajmakową oraz masło, ubijamy kilka minut do uzyskania puszystego kremu. 9. Wkładamy do foremki pierwszą część upieczonego ciasta, wcześniej zdejmując z niego papier. Placek pokrywamy warstwą masy budyniowej i przykrywamy drugą częścią ciasta. Następnie rozsmarowujemy 1/2 masy kajmakowej i przykrywamy ostatnim plackiem. Na jego wierzch wykładamy pozostałą część masy kajmakowej. 10. Ciasto posypujemy orzechami. 11. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę i dodajemy 3 łyżki wody. Przy pomocy worka cukierniczego lub łyżeczki nakładamy przygotowaną masę czekoladową na wierzch ciasta. 12. Przed podaniem ciasto schładzamy, najlepiej przez całą noc.