Imbir to przyprawa używana w sztuce kulinarnej od tysięcy lat. Ma on także swoje zastosowania w medycynie. Jego właściwości są nie do przecenienia.

Ułatwia on trawienie, poprawia krążenie krwi i działa przeciwobrzękowo.

Dlaczego jeszcze warto po niego sięgać i to nie tylko zimą?