PRZEPIS na sernikomakowiec

Składniki na spód (kruche ciasto):

• 125 g schłodzonego masła

• 1,5 szklanki mąki orkiszowej lub pszennej

• 1 żółtko

• 0,5 szklanki cukru pudru

• szczypta soli

• 1 łyżka zimnej wody

Składniki na masę makową:

• 200 g maku Kresto

• 250 g masła

• 100 g drobnego cukru do wypieków

• 4 łyżki miodu

• 1 opakowanie moreli suszonych Kresto

• 1/3 łyżeczki aromatu migdałowego

• 2 białka

Składniki na masę serową:

• 1 kg sera białego mielonego

• 6 jajek (białka i żółtka osobno)

• 1 szklanka drobnego cukru do wypieków

• 1 opakowanie cukru waniliowego

• 4 krople olejku waniliowego

• 2 opakowania budyniu waniliowego

• 3/4 szklanki oleju rzepakowego Rapso

• 1,5 szklanki mleka

• 1,5 szklanki mleka w proszku (nie granulowanego)

Przygotowanie

1. Kruche ciasto: Wszystkie składniki przekładamy na stolnicę. Łączymy je ze sobą siekając je przy pomocy noża. Ugniatamy ciasto i formujemy kulę, którą wkładamy do lodówki do schłodzenia na około godzinę. Tak przygotowane ciasto wykładamy na blachę 34x34 cm, nakłuwamy widelcem i wkładamy do rozgrzanego do 180°C piekarnika. Pieczemy z funkcją góra-dół przez ok. 15-20 minut.

2. Masa makowa: Mak dokładnie opłukujemy na sitku pod bieżącą wodą. Następnie przelewamy wrzątkiem i odstawiamy do wystygnięcia. Odsączamy z nadmiaru wody i mielimy dwukrotnie w maszynce o najmniejszych oczkach. Do zmielonego maku dodajemy cukier, miód, aromat i pokrojone morele. Całość dokładnie mieszamy, a następnie wykładamy na podpieczone lekko kruche ciasto.

3. Masa serowa: Żółtka, cukier oraz cukier waniliowy przekładamy do misy miksera i ubijamy do momentu uzyskania gęstego i jasnego kremu. Następnie porcjami dodajemy ser, cały czas ubijając przy tym masę. Do masy serowej wlewamy mleko i olej i ponownie miksujemy. W kolejnym kroku dodajemy budyń, mleko w proszku, olejek waniliowy. Całość dokładnie mieszamy. Na koniec łączymy to z ubitymi w osobnym naczyniu białkami jajek i delikatnie mieszamy. Masę serową wylewamy bezpośrednio na warstwę makową.

4. Tak przygotowane ciasto pieczemy około 60 minut w temp 170°C.

5. Po przestudzeniu wierzch ciasta posypujemy cukrem pudrem lub polewamy polewą lukrową.