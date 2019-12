PRZEPIS na ciasto kokosowo-migdałowe

Składniki na biszkopt (torownica o średnicy 26 cm):

• 5 jaj w rozmiarze L

• 3/4 szklanki cukru trzcinowego lub białego drobnego

• 3/4 szklanki mąki pszennej

• 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• 4–5 kropli olejku migdałowego

• szczypta soli

Składniki na masę:

• 750 ml serka mascarpone

• 500 ml śmietany 36%

• 5 łyżek wiórków kokosowych Kresto

• 1 opakowanie płatków migdałowych Kresto

• 3–4 łyżki kwaśnego dżemu, np. jeżynowego

• 100 ml likieru kokosowego + 50 ml wody

• pralinki kokosowo-migdałowe

• 2 łyżki cukru pudru

• 1 opakowanie cukru waniliowego

Przygotowanie

1. Oddzielamy białka od żółtek i ubijamy białka na sztywno, dosypując do środka co jakiś czas po łyżce cukru. Całość ubijamy do całkowitego rozpuszczenia się cukru. Sprawdzimy to biorąc masę między palce- konsystencja powinna być kremowa, a drobinki cukru niewyczuwalne.

2. Do ubitej piany dodajemy po 1 żółtku, miksując całość na niższych obrotach.

3. Mąki, proszek do pieczenia oraz sól mieszamy. Następnie, wraz z olejkiem, dodajemy do masy i przy pomocy szpatułki delikatnie mieszamy.

4. Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia, boków formy niczym nie smarujemy.

5. Wylewamy przygotowane ciasto do formy i pieczemy w temp. 165–170°C przez 35–45 minut, do momentu uzyskania suchego patyczka.

6. Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika i upuszczamy na blat z wysokości 30 cm, w celu pozbycia się nadmiaru powietrza.

7. Ostudzony biszkopt kroimy na 3 plastry.

8. Serek mascarpone, śmietanę, cukier puder, cukier waniliowy przekładamy do misy miksera i ubijamy do momentu uzyskania puszystego, stabilnego kremu.

9. Płatki migdałowe przesypujemy na suchą patelnię i lekko podpiekamy.

10. Dzielimy krem na 3 części. Do jednej z nich dodajemy dżem, a do pozostałych wiórki kokosowe i 3 łyżki ostudzonych, podpieczonych płatków migdałowych.

11. Pierwszy placek układamy na paterze. Nawilżamy go 1/3 miksu likieru i wody. Wykładamy na wierzch białą część kremu i przykrywamy kolejnym biszkoptem. Z pozostałymi postępujemy analogicznie, z tym że drugą warstwę smarujemy kremem wymieszanym z dżemem. Na wierzch wysypujemy płatki migdałowe i układamy pralinki. Przed podaniem ciasto schładzamy przez 2–3 godziny.