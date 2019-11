To już szósta edycja polskiego wydania Gault&Millau. Anonimowi inspektorzy kolejny raz objechali Polskę sprawdzając poziom polskich restauracji a także odkrywając nowe miejsca i talenty.

W przewodniku znalazły się recenzje lokali gastronomicznych, które uzyskały 11 na 20 możliwych do zdobycia punktów. Te, które otrzymały po 10 punktów znalazły się w aplikacji mobilnej. Można tam znaleźć nie tylko recenzje oraz oznaczenia, ale również kontakty do restauracji, ułatwiające rezerwację stolika.

- Ze względy na objętość druku musieliśmy podjąć trudną decyzję o rezygnacji z hołubionych przez nas rekomendacji produktów i miejsc zakupowych. Mamy nadzieję, że wkrótce znajdą one swoje miejsce w aplikacji i będziemy mogli kontynuować misję promowania najlepszych wyrobów regionalnych i ich producentów - pisze we wstępie do przewodnika Justyna Adamczyk, redaktor naczelna Żółtego Przewodnika.

Znacząco poszerzona została wprowadzona w ubiegłym roku kategoria POP. Polecane w niej nieformalne miejsca, sprzyjające kulinarnym przyjemnościom (coctail bary, cukiernie, kawiarnie czy unikalne street foody) cieszą się coraz większym powodzeniem, a jakość serwowanych tam dań i napojów stale rośnie. Na tym nie koniec nowości. Ostatnia została wymuszona przez naszych inspektorów: część tekstów, tych opisujących restauracje niezmienne, klasyki w swoich kategoriach, ostoje stabilności i powtarzalności, pozostało niemal bez zmian.

- Po ich odwiedzeniu nasza ekipa inspektorów odmówiła pisania kolejnej laurki. Wszak opisaliśmy już pięknie pięć razy i nie mamy nic nowego do dodania. Zatem złote przeboje pozostają niezmienne! Nie robimy coverów! - dodaje Justyna Adamczyk.

Jak co roku podczas premierowej gali Żółtego Przewodnika przyznano trofea w pięciu kategoriach. Najważniejszy, czyli tytuł Szefa Roku przyznano Darkowi Barańskiemu, szefowi kuchni stołecznych restauracji Warszawska oraz Szóstka w Hotelu Warszawa.

Szefem Jutra został Łukasz Budzik, restauracja Mennicza Fusion (Wrocław), Kobietą Szefem – Flavia Borawska, restauracja Opasły Tom (Warszawa). Młody Talent to Rafał Grzegorzek, do niedawna restauracja Dekompresja, a obecnie Dworzysko (Szczawno Zdrój). Szefem Kuchni Tradycyjnej został z kolei Rafał Kowalczyk, restauracja Stary Dom (Warszawa).

Podczas gali odbyło się 5 pojedynków pomiędzy wybitnymi szefami fine diningowymi a awangardowymi szefami POP. W każdym pojedynku szefowie dostali 25 minut aby przeprowadzić pokaz oraz ten sam motyw przewodni w postaci produktu wiodącego. W tym czasie ponad 60 kucharzy przygotowywało dla wszystkich gości porcje degustacyjne prezentowanych dań. Goście cieszyli się zatem smakiem 10 dań, do których podano starannie dobrane pairingi.

Do kulinarnego ringu weszli:

⦁ Rafał Grzegorzek, Młody Talent 2020, który na Gali ogłosił swój transfer z restauracji Dekompresja w hotelu Dr Ireny Eris do restauracji Dworzysko oraz Bartosz Lisek z warszawskiego Lokalu na Rybę. Przygotowywali zimną przystawkę z łososia MOWI.

⦁ Flavia Borawska, Kobieta Szef 2020, szefowa kuchni warszawskiego Opasłego Tomu i Przemek Błaszczyk, związany z Novo oraz awangardowym projektem OGIEŃ. Tematem przewodnim ich kreacji kulinarnych były polskie odmiany ziemniaka.

⦁ Rafał Kowalczyk, Szef Kuchni Tradycyjnej 2020, Stary Dom, Warszawa stawił czoła Kasprowi Krajewskiemu z łódzkich ato i ato sushi. Obaj przygotowali ciepłe dania z łososia MOWI.

⦁ Szefowie Wojciech Harapkiewicz opuszczający Dworzysko i rozpoczynający pracę w restauracji Boreczna oraz Adrianna Marczewska z warszawskiego Wuwu stawili czoła przeciwnikowi oraz jeleniowi.

⦁ Ostatnim pojedynkiem był deser na bazie dyni, a w szranki stanęli Łukasz Budzik, Szef Jutra 2020 z wrocławskiej Mennicza Fusion i Tomasz Deker, właściciel Tomasz Deker Bakery i Bistro z Gdańska.