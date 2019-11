PRZEPIS na ciasto marchewkowe z musem śliwkowym

Składniki (torownica o średnicy 7 cm):

• 350 g marchewki (waga po obraniu)

• 4 jajka rozmiar L

• 280 g mąki orkiszowej

• 200 g drobnego cukru do wypieków

• 200 ml oleju rzepakowego Rapso

• 2 łyżeczki cynamonu

• 1 torebka cukru waniliowego

• olejek pomarańczowy (5–6 kropli)

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• szczypta soli

Dodatki:

• 500 g mascarpone

• 2 gorzkie czekolady

• 300 g śliwek suszonych Kresto

• 2 łyżki masła

• 100 ml wódki

• 1 płaska łyżeczka mąki ziemniaczanej

• 1/2 szklanki soku pomarańczowego

• gorzkie kakao

Przygotowanie

1. Obraną marchew zetrzyj na drobnych oczkach tarki.

2. Jajka wbij do misy miksera, dodaj sól i zacznij ubijanie. Następnie dosyp cukier, cukier waniliowy i całość miksuj aż do uzyskania gęstego, jasnego kremu.

3. Dodaj olej i całość miksuj do momentu połączenia składników.

4. Dodaj startą marchewkę, cynamon oraz olejek pomarańczowy, a następnie wymieszaj szpatułką.

5. Na koniec dosyp przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i połącz dokładnie wszystkie składniki.

6. Tak przygotowane ciasto przełóż do wysmarowanej olejem lub masłem foremki. Piecz 35–45 minut w temp. 180°C (do momentu uzyskania suchego patyczka), na środkowej półce. Po upieczeniu ciasto ostudź na kratce.

7. Śliwki pokrój bardzo drobno, przełóż na patelnię i dodaj masło. Podsmażaj je 5–6 minut, często mieszając.

8. Wódkę przelej do miseczki, dodaj mąkę ziemniaczaną i wymieszaj. Dodaj do śliwek, mieszając doprowadź do wrzenia. Ściągnij patelnię z ognia i wystudź zawartość.

9. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Wystudź, ale zachowaj płynną konsystencję.

10. Przełóż do misy miksera serek mascarpone i ubijaj 2–3 minuty. Następnie dodaj rozpuszczoną czekoladę i ubijaj do połączenia się składników.

11. Zetnij ewentualną górkę w cieście. Ciasto przełóż z powrotem do formy. Nawilż je sokiem z pomarańczy. Posmaruj musem śliwkowym, a na wierzch wyłóż krem czekoladowy. Przygotowane ciasto przełóż do lodówki na minimum 2 godziny. Po tym czasie posyp wierzch ciasta gorzkim kakao oraz rozkruszonymi kawałkami ciasta.