PRZEPIS na sałatkę z pieczoną dynią, jarmużem i serem feta

Składniki:

• 150 g Jarmużu marki Eisberg

• mała dynia

• 30 g pestek dyni

• 100 g sera feta

• 30 g żurawiny

Dressing:

• łyżeczka miodu

• 3 łyżki oliwy z oliwek

• sok z połówki cytryny

• sól

• pieprz

• szczypta cynamonu

• szczypta słodkiej papryki

Przygotowanie

Piekarnik nagrzać do temperatury 200°C. Dynię rozkroić na pół i wybrać pestki. Następnie pokroić ją na tzw. łódeczki. Piec ok. 25-30 min z termoobiegiem, aż brzegi dyni będą delikatnie przypieczone. Jarmuż zblanszować - wrzucić do wrzątku i gotować 2 min, po wyjęciu przepłukać zimną wodą. Wymieszać miód, oliwę, sok z cytryny i przyprawy. Gotowym dressingiem polać jarmuż i wyłożyć na talerz wraz z upieczoną dynią. Całość posypać uprażonymi na suchej patelni pestkami dyni, pokruszonym serem feta i żurawiną.