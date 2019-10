PRZEPIS na tartę z czosnkiem

Składniki na ciasto:

• 250 g mąki pszennej

• 125 g masła

• 1 żółtko

• 50 ml wody

• duża szczypta soli

• pół łyżeczki proszku do pieczenia Delecta

Składniki na nadzienie:

• 1 główka czosnku

• 1 puszka białej fasoli

• 1 gałązka świeżego rozmarynu

• 1/3 szklanki oliwy z oliwek

• 100 ml śmietanki kremówki 30%

• mała puszka anchois (10-12 filecików)

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Nagrzewamy piekarnik do temperatury 190°C (bez termoobiegu). Główki czosnku nie obieramy, tylko obcinamy górę, aby widać było ząbki. Całość smarujemy oliwą i kładziemy na papierze do pieczenia, a następnie wstawiamy na dolny poziom piekarnika na 30 minut. Łączymy mąkę z zimnym masłem, a następnie z żółtkiem, solą, wodą, proszkiem do pieczenia i szybko wyrabiamy. Odkładamy ciasto na 30 minut do lodówki. Po tym czasie wykładamy nim formę i wkładamy ciasto do upieczenia na 20-30 minut, aż się zarumieni. Upieczony czosnek obieramy z łupiny i wkładamy ząbki do wysokiej miski. Fasolę odcedzamy, płuczemy pod zimną wodą i dodajemy do czosnku, a następnie posypujemy igiełkami rozmarynu z połowy gałązki. Całość blendujemy wraz z oliwą z oliwek, śmietaną i pieprzem. Powstałą masę wykładamy na podpieczone ciasto, a na wierzchu układamy, w formie rozety, fileciki anchois. Wierzch posypujemy igiełkami rozmarynu. Tartę wstawiam do nagrzanego piekarnika na kolejne 25 minut. Przed podaniem posypujemy świeżo zmielonym pieprzem.

Rewelacyjnie zrównoważony smak czosnku w towarzystwie fasoli i anchois to dobry pomysł na smaczny obiad dla całej rodziny. Pod warunkiem, że nie nazywacie się Cullen.