Kokosowy makaron po tajsku

3 osoby | 30 minut

• 200 g makaronu ryżowego

• 1 kubek mleka kokosowego

• 1 niewielka czerwona cebula

• pół brokułu

• pół cukinii

• 3 ząbki czosnku

• 3 cm świeżego imbiru

• pół łyżeczki kolendry

• pół łyżeczki ostrej papryki

• ćwierć łyżeczki pieprzu

• 4 łyżki dobrego, ekologicznego sosu sojowego

• 1 limonka

• pół łyżeczki + pół łyżeczki nierafinowanej soli

• 4 łyżki oleju arachidowego

• świeża bazylia

W garnku zagotuj ok. półtora litra wody, dodaj pół łyżeczki soli i makaron. Gotuj przez ok. 5 minut, odcedź. W dużym rondlu albo woku rozgrzej olej. Dodaj posiekany czosnek, cebulę i imbir. Dodaj kolendrę, sól, pieprz i paprykę, smaż często mieszając przez ok. 3 minuty. Dodaj cukinię startą na tarce razem ze skórką w podłużne paski, brokuł pokrojony na małe kawałki, sos sojowy i mleko kokosowe, smaż często mieszając przez ok. 5 minut. Dodaj makaron i sok z połowy limonki, wymieszaj, smaż często mieszając przez ok. 3 minuty. Podawaj z listkami bazylii i cząstkami limonki.

makaron z bakłażanem i orzeszkami / Materiały prasowe

Makaron gryczany z bakłażanem i orzeszkami

4 osoby | 30 minut

• 250 g makaronu gryczanego

• 1 niewielki bakłażan

• 2 pomidory

• 4 łyżki domowego koncentratu pomidorowego

• pół małego selera

• 4 łyżki czerwonej soczewicy

• 1 mała marchewka

• 2 łyżeczki kminu rzymskiego

• 1 łyżeczka curry w proszku

• 1 łyżeczka oregano

• ćwierć łyżeczki pieprzu

• 1 łyżeczka kurkumy

• pół łyżeczki różowej soli himalajskiej

• świeża kolendra

• szklanka prażonych orzeszków ziemnych

• łyżka oliwy z oliwek

• pół łyżeczki estragonu

Pół bakłażana pokrój w plastry, posmaruj oliwą, posyp estragonem i upiecz w piekarniku przez ok. 20 minut. Możesz użyć do tego funkcji grilla lub zwykłego pieczenia. W garnku zagotuj około półtora litra wody. Dodaj marchewkę pokrojoną w plasterki, seler starty na tarce na grubych oczkach i drobno pokrojoną pozostałą połowę bakłażana. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj kmin rzymski, curry, oregano oraz pieprz. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj sól oraz soczewicę. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj dość drobno pokrojone pomidory i koncentrat pomidorowy. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj kurkumę. Wymieszaj, gotuj na małym ogniu pod przykryciem jeszcze ok. 15–20 minut.

W drugim garnku zagotuj półtora litra wody, dodaj szczyptę soli i makaron gryczany. Gotuj przez ok. 6–8 minut, odsącz z wody. Przełóż makaron do garnka z potrawką z bakłażana, wymieszaj. Podawaj z kawałkami grillowanego bakłażana, orzeszkami ziemnymi i świeżą kolendrą.

makaron quinoa z pieczoną dynią / Materiały prasowe

Makaron quinoa z pieczoną dynią

4 osoby | 30 minut

• 250 g makaronu z mąki quinoa

• 1 dynia hokkaido albo piżmowa

• kilka łyżek oliwy z oliwek

• pół łyżeczki oregano

• pół łyżeczki tymianku

• pół łyżeczki soli

Dynię umyj, obierz, wyjmij nasiona. Miąższ pokrój w dość drobną kostkę. Przełóż na blachę przykrytą papierem do pieczenia, polej oliwą, posyp oregano i tymiankiem, wymieszaj. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Piecz w funkcji grilla przez 25 minut. Pod koniec pieczenia w garnku zagotuj półtora litra wody, dodaj sól i makaron. Gotuj przez ok. 8–10 minut. Odcedź. Podawaj z gorącą pieczoną dynią z przyprawami.

Makaron z bakłażanem i pomidorami

4 osoby | 30 minut

• 250 g makaronu gryczanego

• 1 dojrzały bakłażan

• 3 pomidory

• 4 łyżki domowego koncentratu pomidorowego

• pół cebuli

• 4 ząbki czosnku

• 4 łyżki oliwy z oliwek

• 1 łyżeczka kminku

• 1 łyżeczka oregano

• pół łyżeczki mielonej kurkumy

• szczypta gałki muszkatołowej

• ćwierć łyżeczki pieprzu

• pół łyżeczki soli

• świeża kolendra

W garnku rozgrzej oliwę, dodaj posiekaną cebulę i czosnek oraz kminek. Podsmaż. Dodaj około litra gotującej się wody, wymieszaj. Bakłażana umyj, pokrój bardzo drobno razem ze skórką. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj oregano, pieprz, kolendrę i gałkę muszkatołową

Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj sól. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj dość drobno pokrojone pomidory i koncentrat pomidorowy

Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj kurkumę. Wymieszaj, gotuj na małym ogniu pod przykryciem jeszcze ok. 15 minut. W drugim garnku zagotuj półtora litra wody, dodaj szczyptę soli i makaron gryczany. Gotuj przez ok. 6–8 minut, odsącz z wody. Podawaj z sosem z bakłażanów i listkami świeżej kolendry.

makaron gryczany z bakłażanem / Materiały prasowe

Makaron ze szpinakiem

2 osoby | 15 minut

• 150 g makaronu wstążki ze szpinakiem

• 200 g świeżych liści szpinaku

• 4 ząbki czosnku

• pół łyżeczki czarnuszki

• ćwierć łyżeczki pieprzu

• ćwierć łyżeczki oregano

• ćwierć łyżeczki nierafinowanej soli

• 4 łyżki oliwy z oliwek

• 2 gałązki natki pietruszki

Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj czosnek pokrojony w plasterki. Podsmaż na złoto. Liście szpinaku umyj, odsącz, pokrój w paski, przełóż na patelnię. Posyp przyprawami, wymieszaj, podsmażaj na małym ogniu pod przykryciem przez ok. 8 minut. W garnku zagotuj ok. półtora litra wody, dodaj szczyptę soli, gotuj przez ok. 8–10 minut, odsącz. Dodaj do patelni ze szpinakiem, wymieszaj, podawaj z natka pietruszki.

szybki makaron z pomidorowym sosem / Materiały prasowe

Szybki makaron z pomidorowym sosem

2 osoby | 15 minut

• 150 g makaronu typu penne z mąki kamut

• mały słoik domowego przecieru pomidorowego

• 2 łyżki oliwy

• 1 pęczek natki pietruszki

• pół łyżeczki soli

• pół łyżeczki oregano

• szczypta pieprzu

• 1 ząbek czosnku

Zagotuj około litra wody, dodaj makaron i szczyptę soli, gotuj przez ok. 10 minut. Odsącz z wody. W woku rozgrzej oliwę, dodaj posiekany czosnek, podsmaż. Dodaj koncentrat pomidorowy, drobno posiekaną natkę pietruszki, pół łyżeczki soli, pieprz i oregano, wymieszaj. Dodaj makaron, wymieszaj delikatnie i podawaj.