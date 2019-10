PRZEPIS na straszny zielony makaron

Składniki na makaron

• 80 g Szpinaku młodego marki Eisberg

• 200 g mąki

• 1 jajko

• 1 żółtko

• szczypta soli

Składniki na sos:

• 200 g serka ricotta

• pół szklanki startego żółtego sera

• ½ małej cebuli

• 1 ząbek czosnku

• puszka krojonych pomidorów (400 g)

• ½ łyżeczki cukru

• sól

• mielony pieprz

• łyżeczka suszonego oregano

• 3 łyżki oliwy z oliwek do smażenia

Składniki na oczy:

• 125 g mozzarelli (można wykorzystać mozzarellę mini – w kulkach)

• 50 g czarnych drylowanych oliwek

Przygotowanie

Makaron

Zblanszowany szpinak zmiksować na gładką masę i odsączyć cały sok. Z mąki i jajek zagnieść ciasto na makaron. Stopniowo dodawać szpinak, aż do uzyskania pożądanej barwy. Ciasto cienko rozwałkować i suszyć po 10 min z każdej strony. Dobrze wysuszone ciasto posypać mąką, następnie zwinąć w luźny rulon i pokroić na wstążki (ok. 1 cm grubości). Makaron gotować ok. 3-5 min, w zależności od grubości ciasta.

Sos

W garnku na oliwie podsmażyć posiekaną cebulkę i czosnek. Dodać pomidory wraz z przyprawami, wymieszać i zagotować.Następnie dodać serek ricotta i starty żółty ser, dokładnie wymieszać. Gotować na małym ogniu 15 min, aż sos zgęstnieje, od czasu do czasu mieszając. Zmiksować blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji.

Oczy

Z 0,5 cm plastrów mozzarelli wykroić kółka. Można posłużyć się dużymi zatyczkami do mazaków albo wąskimi kieliszkami. Słomką do napojów zrobić otwory w serowych krążkach oraz w oliwkach. „Źrenice” z kawałków oliwek umieścić we wcześniej utworzonych serowych otworach.