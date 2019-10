PRZEPIS na parówki zapiekane w cieście ziołowym

Składniki:

• Parówki (np. Polanki od JBB Bałdyga)

• Ser typu gouda

• Masło

Składniki na ciasto:

• Szklanka mąki pszennej

• 1 szklanka mleka

• 2 jajka

• Garść świeżych ziół: bazylia, pietruszka, koperek

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Składniki na ciasto naleśnikowe zmiksuj do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. Naleśniki smaż na niewielkiej ilości oleju na małej patelni. Parówki zawiń w placki naleśnikowe. Formę do zapiekania posmaruj masłem, ułóż zawinięte parówki i posyp startym na tarce serem. Całość piecz w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 20 minut.