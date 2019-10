PRZEPIS na chlebek odrywany z suszonymi pomidorami

Składniki:

Ciasto (okrągła foremka o średnicy 22 cm, 4-6 osób)

⦁ 500 g Mąki Puszystej Uniwersalnej Lubella + do posypania

⦁ 250 ml mleka

⦁ 85 g masła roztopionego

⦁ 2 jajka

⦁ 7 g drożdży suszonych

⦁ 1 łyżeczka soli

⦁ 1 łyżeczka cukru

⦁ 2 łyżki posiekanych świeżych ziół (np. tymianek, rozmaryn, cząber, natka pietruszki)

⦁ 2 ząbki czosnku

⦁ 1 łyżka oleju

Farsz

⦁ 12 suszonych pomidorów z zalewy z oleju

⦁ garść oliwek

⦁ 3 łyżki zalewy spod pomidorów suszonych

⦁ 4 duże ząbki czosnku

⦁ 150 g mozzarelli

Przygotowanie

Farsz

1. Pomidory, oliwki i mozzarellę pokrój w drobną kostkę, czosnek zetrzyj na drobno.

2. Wszystko przełóż do miseczki, dodaj olej i wymieszaj.

Ciasto

1. Mąkę przesiej do większej miski. Dodaj drożdże, ciepłe mleko, masło, zioła, starty czosnek, jajka i sól. Wszystko dokładnie wymieszaj i wyrabiaj 5 minut. Czynność tę możesz wykonać w mikserze z końcówką do ciasta drożdżowego. Ciasto po wyrobieniu powinno być elastyczne i łatwo odchodzić od ręki.

2. Wyrobione ciasto uformuj w kulę, przełóż do miski, przykryj ściereczką i odstaw do podwojenia objętości w ciepłe miejsce. Zajmuje to od 30 do 60 minut.

3. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę. Chwilę wyrabiaj i uformuj wałek, który rozwałkujesz na prostokąt (wymiary 30x100 cm).

4. Wyłóż równomiernie na ciasto farsz, a następnie złóż ciasto wzdłuż dłuższego boku i pokrój je na około 30 kawałków.

5. Foremkę wysmaruj olejem i posyp mąką. Kawałki ciasta cięciem do góry wyłóż do formy, jeden kawałek obok drugiego, ale nie bardzo ciasno.

6. Całość odstaw na 15 minut, następnie piecz w temperaturze 180°C przez około 35 minut. Chlebek podawaj ciepły.