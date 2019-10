PRZEPIS na zapiekany budyń z malinami i kruszonką

Budyń:

• 1 opakowanie budyniu instant o smaku waniliowym Delecta

• 175 ml wrzątku

• 6 łyżek malin

• 4 łyżki musli o smaku owoców leśnych Bakalland

• 3 łyżeczki masła lub oleju kokosowego

Przygotowanie

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 180ºC (bez termoobiegu). Przygotowujemy ceramiczne miseczki i smarujemy je masłem. Budyń zalewamy wrzątkiem, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a następnie rozkładamy do kokilek. Na wierzchu układamy maliny. Masło lub olej kokosowy roztapiamy w kąpieli wodnej, a następnie mieszamy z musli. Tak przygotowaną masą zakrywamy maliny. Całość wstawiamy do nagrzanego piekarnika na 15 minut. Po tym czasie czekamy chwilę do wystygnięcia i serwujemy gościom.