PRZEPIS na bułeczki orkiszowe z rodzynkami

Składniki na ciasto:

• 500 g mąki orkiszowej

• 250 ml mleka

• 80 g masła

• 70 g cukru

• 1 jajko

• 2 żółtka

• 7 g drożdży suszonych

• kilka kropli olejku waniliowego

• szczypta soli

Składniki na nadzienie:

• 250 g sera białego

• 100 g rodzynek BackMit

• 50 g masła (miękkiego)

• 3 łyżki cukru

• 1 łyżka cynamonu

• 1 jajko

• 50 ml mleka

Przygotowanie

1. Do dużej miski przesypujemy wszystkie suche składniki niezbędne do przygotowania ciasta. Jednocześnie łączymy roztopione masło z mlekiem i całość dolewamy do miski. Dodajemy jajko, żółtko i olejek. Wszystko dokładnie przez kilka minut wyrabiamy, aż do momentu uzyskania ela-stycznego ciasta. Można to zrobić rękoma lub z wykorzystaniem robota kuchennego, używając końcówki do ciasta drożdżowego.

2. Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1 godzinę do wyrośnięcia.

3. W czasie, kiedy ciasto będzie wyrastać, możemy przygotować nadzienie. W tym celu rozgnia-tamy ser i dodajemy do niego pozostałe składniki. Wszystko dokładnie mieszamy.

4. Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę lub blat i dzielimy na dwie części. Pierwszą połowę rozwałkowujemy na prostokąt o grubości około 2 cm i wykładamy na nie 1/2 nadzienia. Zwijamy ciasto wzdłuż dłuższego boku, tworząc podłużny wałek. Następnie tniemy go na 2–3 cm plastry. Powtarzamy czynność z drugą częścią ciasta.

5. Zwinięte plastry układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odpo-wiednie odstępy. Odstawiamy ciasto na 30 minut do wyrośnięcia.

6. Smarujemy wyrośnięte ciasto mlekiem i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C, na środkowej półce przez 15–20 minut.

7. Przed podaniem posypujemy bułeczki cukrem pudrem lub smarujemy lukrem.