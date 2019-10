Według ankiety przeprowadzonej przez SWResearch dla ETi, Polacy bardzo chętnie sięgają po słodkie przekąski. To jedna z najpopularniejszych rzeczy, które kojarzą się z przyjemnością – obok relaksu w ciągu dnia, spotkania z przyjaciółmi czy przerwy na kawę. Największa część badanych – niemal 41% – konsumuje słodycze kilka razy w tygodniu, a prawie co czwarta osoba (23%) wręcz nie wyobraża sobie dnia bez „czegoś słodkiego”. W tej grupie przewagę mają osoby w wieku 25-34 lat i stanowią największy odsetek badanych (27%), którzy każdego dnia sięgają po słodką przekąskę. Jednak jest też część osób, które zdecydowanie stronią od cukru – 3% Polaków deklaruje, że w ogóle nie je słodyczy, a kolejne 3% i 4% jedynie raz na miesiąc lub jeszcze rzadziej.

A w jakich sytuacjach Polacy sięgają po słodkości? Jak sami przyznają, najczęściej (37%) robią to impulsywnie, kiedy przyjdzie im ochota na słodkie co nieco. Drobna przekąska pozwala im też poprawić sobie humor (13%) lub rozkoszować się chwilą tylko dla siebie (12%). Co ciekawe, tylko co dziesiąta osoba (11%) w kupowanych słodyczach widzi poobiedni deser.