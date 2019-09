PRZEPIS na patisony faszerowane jarmużem i kaszą gryczaną

Składniki:

• 4 duże patisony

• 2 szklanki Jarmużu marki Eisberg

• ½ szklanki kasza gryczanej

• 1 łyżeczka oliwy z oliwek

• 1 mała cebula

• 1 ząbek czosnku

• 8 suszonych pomidorów

• 3 łyżki sosu sojowego

• pół szklanki wody

• ¼ szklanki startego parmezanu

• 1 łyżka oleju do smażenia

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Kaszę gryczaną ugotować w osolonej wodzie (ok. 15 min). Odciąć górną część patisonów, zachowując ją na później. Wydrążyć miąższ, usunąć pestki. Miąższ pociąć na drobne kawałki. Na patelni rozgrzać łyżkę oleju i dodać posiekaną drobno cebulę. Smażyć na małym ogniu. Gdy cebula się zeszkli, dorzucić miąższ z patisona, drobno pokrojone suszone pomidory i posiekany czosnek, smażyć całość przez 2 min. Do warzyw dodać ugotowaną kaszę i podlać gorącą wodą z sosem sojowym. Doprawić solą i pieprzem. Dusić pod przykryciem ok. 5 min. Następnie dodać drobno posiekane liście jarmużu i parmezan, gotować jeszcze chwilę (ok. 2 min). Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Patisony wypełnić kaszą z warzywami i zapiekać z „czapeczkami” w piekarniku przez 30 min.