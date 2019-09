PRZEPIS na kapuśniak

Składniki:

• 4 żeberka wieprzowe

• 2 laski kiełbasy Śląskiej z kurczaka marki Konspol

• 100 g surowego boczku

• 300 g kiszonej kapusty

• 4 większe ziemniaki

• 1 litr zimnej wody

• 1 marchewka

• 1 pietruszka

• kawałek selera

• natka pietruszki

• 1 łyżka masła lub oleju

• 1 łyżka mąki

• przyprawy: sól, pieprz, 1 liść laurowy, kilka kulek ziela angielskiego

Przygotowanie

Żeberka płuczemy, rozdzielamy na mniejsze części, wkładamy do garnka, zalewamy zimną wodą, solimy i gotujemy. Gdy na wierzchu pojawią się szumy, należy je zebrać, po czym zmniejszyć ogień i gotować jeszcze przez pół godziny. W dalszej kolejności obieramy marchewkę, pietruszkę i seler, po czym wkładamy warzywa do gotującego się wywaru. Dorzucamy ziele angielskie i liść laurowy i gotujemy jeszcze przez pół godziny. Ziemniaki obieramy, kroimy w kostkę i dodajemy do zupy. Całość gotujemy pod przykryciem przez kolejne 10 minut. Następnie dodajemy posiekaną kiszoną kapustę, kminek, majeranek i gotujemy przez 20 minut. Dodajemy świeżo zmielony pieprz i w razie potrzeby solimy. Boczek kroimy w cieniutkie paski, a kiełbasę w talarki, smażymy na patelni na maśle i przekładamy do garnka z zupą. Na tym samym tłuszczu podsmażamy mąkę energicznie mieszając drewnianą łyżką. Przekładamy ją do garnka z gotującą się zupą, cały czas mieszając. Całość gotujemy jeszcze przez około 10 minut. Podawać z chlebem.