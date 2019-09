PRZEPIS na tartę z leśnymi grzybami

Składniki na ciasto:

• 150 g masła

• 50 ml śmietany 18%

• 150 g mąki pszennej

• szczypta soli

Składniki na nadzienie grzybowe:

• 100 g leśnych grzybów

• kilka plasterków szynki wędzonej wieprzowej firmy Konspol

• 150 g pieczarek

• 40 g masła

• 30 g żółtego sera

• 1 cebula

• 2 ząbki czosnku

• 3 jajka

• 200 g kwaśnej śmietany 18%

• kilka listków bazylii

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie ciasta

Wszystkie składniki na ciasto mieszamy i wyrabiamy mikserem. Następnie całość zawijamy w folię i chłodzimy w lodówce przez około godzinę. Po upływie wskazanego czasu, ciasto rozwałkowujemy i wykładamy do formy na tartę, którą wcześniej należy wysmarować masłem i oprószyć mąką. Tak uformowane ciasto należy ponakłuwać widelcem i włożyć do lodówki na pół godziny. Po wyjęciu z lodówki należy je podpiec w temperaturze 200ºC przez niecały kwadrans do uzyskania złotego koloru.

Przygotowanie nadzienia

Leśne grzyby oczyszczamy i gotujemy w wodzie do miękkości. Następnie odcedzamy je, studzimy i kroimy w kawałki. Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy posiekaną drobno cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawiamy do smaku i smażymy do zarumienienia. W dalszej kolejności dodajemy pokrojone w plasterki pieczarki, które smażymy przez około 5 minut. W osobnym naczyniu mieszamy jajka ze śmietaną, po czym dodajemy przygotowane wcześniej pieczarki i grzyby leśne. Doprawiamy do smaku i dorzucamy listki bazylii. Tak przygotowane nadzienie przekładamy na lekko podpieczony spód tary i pieczemy w temperaturze 200ºC przez około 30 minut. Pod koniec przyrządzania na wierzch tarty układamy plasterki szynki wędzonej wieprzowej i posypujemy startym żółtym serem.