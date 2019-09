PRZEPIS na budyń jaglany

Składniki (4 porcje):

• 1 szklanka kaszy jaglanej

• 2 szklanki wody Mama i ja

• 2 szklanki mleka (zwierzęcego lub roślinnego)

• 1/4 łyżeczki pasty waniliowej

• 1 łyżka miodu

• szczypta soli

Dodatki:

• 1/2 kg śliwek

• 2 łyżki cukru trzcinowego

• 1 łyżka gorzkiego kakao

• 1/3 łyżeczki mielonego cynamonu

• maliny według uznania

• 1 łyżka nasion chia

Przygotowanie

1. Kaszę płuczemy dokładnie pod bieżącą wodą. Przekładamy do garnka, zalewamy wrzącą wodą Mama i ja, lekko solimy i gotujemy na małym ogniu pod przykryciem ok. 12 minut (do momentu aż kasza wchłonie całą wodę).

2. Umyte śliwki drylujemy, a pozbawione pestek połówki przekładamy na patelnię. Następnie dodajemy 2 łyżki wody, cukier, kakao i cynamon. Całość dusimy pod przykryciem często mieszając (ok. 10 minut).

3. Do ugotowanej kaszy dodajemy mleko, pastę waniliową oraz miód, a następnie miksujemy do momentu uzyskania aksamitnej konsystencji.

4. Tak przygotowany budyń przekładamy do miseczek. Na wierzch dodajemy porcję sosu oraz układamy maliny. Całość posypujemy nasionami chia.