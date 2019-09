PRZEPIS na ciasto marchewkowe z imbirem i orzechami

Składniki:

Ciasto:

• 1 opakowanie ciasta marchewkowego Delecta

• 3 jaja

• 150 ml oleju

• 100 ml wody

Nadzienie:

• 1 opakowanie kremu tortowego o smaku waniliowym Delecta

•200 ml mleka

• 50 ml mleka kokosowego

• 100 g serka mascarpone

• kawałek suszonego imbiru (lub 3 łyżeczki wcześniej startego)

•½ puszki masy krówkowej o smaku tradycyjnym Bakalland

2 łyżeczki esencji waniliowej na spirytusie

• 1 opakowanie orzechów laskowych Bakalland

Alternatywa: zamiast kremu tortowego można użyć gotowego Kremu Karpatka marki Delecta

Przygotowanie

Na początku nagrzewamy piekarnik do temperatury 180ºC (bez termoobiegu). Do głębokiej miski wbijamy jaja, dodajemy wodę i olej, wsypujemy zawartość torebki i miksujemy na najwyższych obrotach przez 4-5 min. Gotową masę przekładamy do przygotowanej tortownicy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Po upieczeniu odstawiamy ciasto do wystudzenia i kroimy w poprzek na dwa blaty. Krem tortowy* przyrządzamy z dodatkiem mleka i mleka kokosowego – miksujemy na najwyższych obrotach przez 3-4 minuty. Gdy krem się ubije, dodajemy do niego serek mascarpone oraz 2 łyżeczki imbiru, a następnie ponownie całość dokładnie miksujemy na najniższych obrotach. Gotowym kremem przekładamy ciasto. Masę krówkową podgrzewamy w rondelku z dodatkiem esencji waniliowej i polewamy nim wierzch ciasta. Na koniec boki ciasta obsypujemy imbirem, a wierzch drobno posiekanymi orzechami laskowymi.

Ciasto z powodzeniem można wykorzystać jako okolicznościowy torcik. Na pewno zasmakuje gościom. Co najważniejsze: jest szybkie w przygotowaniu! 😉

*Jako alternatywę dla kremu tortowego można wykorzystać Krem Karpatka i przygotować go zgodnie z instrukcją na opakowaniu.