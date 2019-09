PRZEPIS na zupę kukurydzianą:

Składniki na zupę:

• 4 kolby kukurydzy

• 1 czerwona papryka

• 1 duży pomidor

• 2 średniej wielkości ziemniaki

• 1 mała cebula

• 4 ząbki czosnku

• 1 puszka mleczka kokosowego (400 ml)

• 1/2 litra wody Mama i ja

• 1/3 łyżeczki kuminu

• 1/3–1/2 łyżeczki curry

• 2 łyżki masła klarowanego

• sól, pieprz

Składniki do ozdobienia:

• pomidory koktajlowe

• świeża bazylia

• ziarna ugotowanej kukurydzy

Wykonanie

1. Odcinamy ziarna surowej kukurydzy od kolby, dokładnie myjemy i przekładamy je do garnka. Następnie zalewamy 1/2 litra wody Mama i ja i gotujemy przez 15 minut. Odkładamy do miski 2 łyżki ugotowanej kukurydzy, która posłuży do ozdobienia.

2. Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę. Przekładamy je na rozgrzane na patelni masło i smażymy przez 7–10 minut, często mieszając.

3. Pokrojoną cebulę i czosnek dodajemy do ziemniaków i smażymy jeszcze przez minutę.

4. Następnie dosypujemy na patelnię pokrojoną paprykę i pomidora. Przykrywamy i dusimy całość ok. 5 minut.

5. Przekładamy zawartość patelni do garnka, dodajemy ugotowaną kukurydzę, a następnie doprawiamy kurkumą, curry, mleczkiem, solą, pieprzem. Gotujemy wszystko przez 2–3 minuty. Tak przygotowane warzywa blendujemy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji.

6. Zupę podawaj z ziarnami kukurydzy, plasterkami pomidora oraz z listkami bazylii.