PRZEPIS na zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą

Składniki:

• Kiełbasa (np. swojska od JBB Bałdyga)

• 1 kg ziemniaków

• 1 cebula

• 3 ząbki czosnku

• 20 dag sera cheddar

• Masło

• Zioła prowansalskie

• Pieprz

Składniki beszamelu:

• 2 duże łyżki masła

• 2 duże łyżki mąki

• 1,5 szklanki zimnego mleka

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie na półtwardo. Odstaw do ostygnięcia. Kiełbasę pokrój w talarki i podsmaż na odrobinie oliwy. Pokrojoną w piórka cebulę dodaj do podsmażonej kiełbasy. Dopraw ziołami prowansalskimi i pieprzem. Całość smaż do momentu, aż cebula się zeszkli. Na koniec dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i podmaż jeszcze przez chwilę. Następnie w rondelku roztop masło. Dodaj do niego mąkę i energicznie mieszaj aż stworzy się zasmażka. Wlej zimne mleko i mieszaj cały czas podgrzewając. Beszamel dopraw solą i pieprzem. Przestudzone ziemniaki pokrój w plasterki. Następnie naczynie żaroodporne posmaruj masłem. Ułóż warstwę ziemniaków, potem warstwę kiełbasy i polej sosem beszamelowym, a na koniec posyp startym serem. Czynność powtórz do momentu wykorzystania produktów. Wierzch zapiekanki posyp startym serem. Wstaw do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz przez około 30 minut.