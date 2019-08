PRZEPIS na kostkę orzechową z wiśniami

Składniki na spód (foremka 32x32 cm):

• 5 jajek – rozmiar L

• 1,5 szklanki mielonych orzechów arachidowych BackMit

• 1 szklanka drobnego cukru

• 3/4 szklanki mąki pszennej

• 2 łyżeczki cukru wanilinowego

• 3 łyżki gorzkiego kakao

• szczypta soli

Składniki na galaretkę wiśniową:

• 800 g wiśni

• 2 galaretki wiśniowe

Składniki na piankę:

• 1 kg serka waniliowego

• 2 laski wanilii

• 2,5 łyżeczki żelatyny

Przygotowanie

1. Przygotowanie spodu. Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywno ze szczyptą soli. Cukier drob-ny wymieszaj z cukrem waniliowym. Dodaj do powstałej piany 1/3 mieszanki cukru i ubijaj przez kilka minut, następnie dodaj kolejną 1/3 część cukru i ubijaj nadal. Powtórz tę czynność z ostat-nią porcją cukru. Ubijaj do momentu uzyskania jednolitej masy, bez drobinek cukru w środku. Dodaj żółtka i całość wymieszaj szpatułką. Mąkę wymieszaj z orzechami i kakao, dodaj do piany i delikatnie połącz wszystkie składniki.

2. Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do niej ciasto i piecz w temp. 180°C przez 30–40 minut, do momentu uzyskania suchego patyczka. Temperatura uzależniona jest od rodzaju piekarnika. Upieczony biszkopt odstaw do przestudzenia.

3. Przygotowanie galaretki. Usuń z wiśni pestki i tak przygotowane owoce przełóż do garnka. Dodaj 1/2 szklanki wody i gotuj wiśnie przez 3 minuty. Rozpuść galaretki w 700 ml chłodnej wo-dy. Dodaj do wiśni, wymieszaj. Całość przestudź, przełóż do lodówki i pozostaw galaretkę do lekkiego ścięcia.

4. Nakłuj biszkopt wykałaczką. Przelej na biszkopt (w formie w której się piekł) ścinającą się ga-laretkę. Odstaw do lodówki, do ścięcia górnej warstwy. Zajmie to około godziny.

5. Przygotowanie serowej pianki. Żelatynę rozpuść w 1/4 szklanki gorącej wody. Serek wanilio-wy wymieszaj z nasionkami wanilii (przetnij wanilię wzdłuż i przy pomocy łyżeczki wyskrob na-sionka). Wymieszaj serek z przestudzoną żelatyną, a następnie wyłóż na zastygłą galaretkę. Wy-równaj górną powierzchnię, możesz ozdobić ją wiśniami i odstawić do lodówki na 2–3 godziny. Przed podaniem pokrój w kostkę.