PRZEPIS na szakszukę orzechową

Składniki:

• 75 g Orzechów włoskich Chandler Bakalland

• 3 jajka

• puszka pomidorów lub 3 świeże pomidory

• sól, pieprz

• oliwa z oliwek

• ząbek czosnku

• natka pietruszki

• świeże oregano



Przygotowanie

Na patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, podsmażamy chwilę nie dopuszczając do przypalenia czosnku. Dodajemy pomidory. Jeżeli używamy świeżych pomidorów, przed dodaniem na patelnię, obieramy je ze skórki i kroimy na kawałki. Dodajemy sól i pieprz, przykrywamy i dusimy przez ok. 5 minut od czasu do czasu mieszając. Następnie dodajemy rozbite jajka i smażymy przez kolejne 3 minuty, w zależności od tego, jaki efekt ścięcia chcemy osiągnąć. Posypujemy dwiema garściami posiekanych orzechów włoskich. Całość przekładamy na talerz, dodajemy świeże oregano i kilka listków natki pietruszki. Podajemy z chlebem razowym.