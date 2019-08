PRZEPIS na chleb żytnio-pszenny z makiem

Składniki (4-6 porcji):

• 200 g mąki żytniej typu 720

• 350 g mąki pszennej typu 450–650

• 7 g drożdży suszonych instant

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• 1 łyżeczka cukru

• 1 płaska łyżeczka soli

• 3 łyżki maku Kresto

• 3 łyżki mielonych migdałów BackMit (plus do wysypania foremki)

• 450 ml ciepłej wody

• 4 łyżki oleju rzepakowego Rapso (plus do wysmarowania foremki)

Przygotowanie

1. Wszystkie suche składniki przesypujemy do miski i dokładnie mieszamy. Dodajemy wodę, 2 łyżki oleju i wyrabiamy przez kilka minut. Uzyskane w ten sposób ciasto powinno mieć luźną konsystencję.

2. Ciasto smarujemy 1 łyżką oleju, przykrywamy i odstawiamy na około 1 godzinę do wyrośnię-cia. Po tym czasie zwilżonymi rękoma ponownie wyrabiamy ciasto.

4. Foremkę do pieczenia (średnich rozmiarów prostokąt) smarujemy olejem, wysypujemy mąką migdałową i wykładamy do środka ciasto. Foremkę z ciastem przykrywamy i pozostawiamy do wyrośnięcia. W zależności od temperatury trwa to ok. 30–60 minut.

5. Wyrośnięte ciasto delikatnie smarujemy olejem i posypujemy makiem. Tak przygotowaną formę ostrożnie wkładamy do rozgrzanego do 220°C piekarnika i pieczemy ok. 30–40 minut.

6. Upieczony chleb studzimy na kratce.