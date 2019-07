GOLONKA PO AZJATYCKU

Golonka po wietnamsku to połączenie dobrze znanego nam w Polsce mięsa ze smakami Azji. Najlepiej smakuje przyrządzona w sosie Teriyaki, który świetnie łączy się z wieloma składnikami, pasuje do ryb, mięs i warzyw. Jeśli chodzi o jego smak, to połączenie sosu sojowego z miodem i imbirem. To właśnie mix słodkiego ze słonym sprawia, że wszystkie dania nabierają niesamowitego smaku. W daniu tym dodatkowo podawane jest wyjątkowe Kimchi, które uaktywnia nasze kubki smakowe. Golonka po wietnamsku serwowana jest z ryżem. To świetny przykład połączenia tradycyjnego smaku mięsa z orientalną nutą.

KREWETKI PO KRÓLEWSKU

Krewetki po królewsku to danie łączące w sobie słodkie delikatne smaki z odrobiną pikanterii. Krewetki owijane są kilkukrotnie w specjalny papier nasączony wyjątkowym słodko-ostrym sosem. Delikatny smak krewetki łączy się tu z wyrazistymi dodatkami. Metoda, jaką są przyrządzane, nadaje potrawie intensywny smak, który ciężko uzyskać w jakikolwiek inny sposób. Danie to najczęściej podawane jest z ryżem, nie jest to jednak klasyczna potrawa wietnamska, którą zjemy w każdej restauracji.

HALIBUT À LA MADAME NGO

Halibut à la madame ngo to kolejna z potraw, która koniecznie kojarzy nam się z rejonem azjatyckim. Filet z ryby, a konkretnie z halibuta, podawany w słodko-kwaśnym sosie chilli, z dodatkiem kapusty pakchoy i owocu granatu. Podobnie, jak poprzednie dwa dania, to także najczęściej podawane jest z ryżem. Jednak gdyby nie unikalne azjatyckie składniki, jak choćby te wykorzystane w sosie, to na pewno potrawa ta nie kojarzyłaby się ze wschodem. To jednak świetne połączenie smaków w nietypowej konfiguracji.

ZUPA LAU

Zupa Lau to gorący bulion ostro-kwaśny, mięsny lub rybny, z dodatkiem imbiru i trawy cytrynowej, do którego podaje się surowe owoce morza, warzywa i mięsa. Wyróżnia się tym, że składniki do jej przygotowania są ściśle wyselekcjonowane i zawsze świeże. Nie ma w niej nic przetworzonego, więc czas gotowania jest dość długi. Można stwierdzić, że jest ona bardzo uniwersalnym daniem, ponieważ każdy może nałożyć do swojej miseczki wybrane przez siebie dodatki.

POLICZKI WOŁOWE

Policzki wołowe są dosyć nietypowym daniem w menu kuchni wietnamskiej. W tym przypadku jest to rodzaj azjatyckiego gulaszu, co tym bardziej sprawia, że nie kojarzą nam się one z kuchnią wschodnią. Danie to, poza tradycyjnymi sosami sojowym i rybnym, łączy w sobie także takie dodatki jak trawa cytrynowa, czosnek czy kolendra. Dla podkreślenia smaku dodawane są również świeże ostre papryczki. Jako dodatek najczęściej spotkamy ryż, ale znana jest także wersja z makaronem.

Podziękowania za przygotowanie zestawienia dla Vinh Quang Tran, właściciela restauracji Meet&Eat oraz Tran Tran.