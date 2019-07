PRZEPIS na piekielną meksykańską pizzę

Składniki:

• 4-5 plasterków polędwicy wędzonej z kurczaka NATURA firmy Konspol

• 400 g mąki pszennej

• 240 ml ciepłej wody

• jedno opakowanie drożdży

• 1 łyżka oliwy z oliwek

• kilka papryczek jalapeno

• 1 puszka pomidorów

• 2 ząbki czosnku

• 1/2 szklanki świeżych ziół (dowolne: koperek, natka, bazylia, oregano, inne które macie)

• 15-20 pieczarek

• garść pomidorków koktajlowych

• połowa cebuli

• 1 szklanka startego sera

• sól, pieprz, oregano

• 2 łyżki oliwy lub oleju do smażenia

Przygotowanie

Mąkę, ciepłą wodę, drożdże, 1 łyżkę oliwy z oliwek, pół łyżeczki soli dodajemy do miski i wyrabiamy ciasto do momentu, aż będzie a jednolite. Następnie odstawiamy je w zaciemnionym miejscu na około 30 minut do wyrośnięcia. W tym samym czasie szykujemy sos – blendujemy puszkę pomidorów, czosnek i zioła, po czym doprawiamy pieprzem i solą. Na blacie oprószonym mąką formujemy pizzę z ciasta. Tak przygotowaną przekładamy na blachę do pieczenia i smarujemy sosem. Ser ścieramy na tarce, pieczarki obieramy i kroimy w okręgi, cebulę w piórka, a polędwicę wędzoną z kurczaka firmy Konspol w mniejsze plasterki. Polędwicę wędzoną z kurczaka, pieczarki, papryczki jalapeno, cebulę i pomidorki koktajlowe układamy na pizzy. Doprawiamy pieprzem, solą i oregano. Pizzę pieczemy w piekarniku nagrzanym do 220-230°C przez 12-15 minut. Pod koniec pieczenia posypujemy startym żółtym serem.