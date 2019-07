Kotlety z selera

Składniki:

1 duży seler (starty)

3 łyżki bułki tartej

3 jajka do kotletów

2 łyżeczki ziół prowansalskich

2 – 3 łyżki oleju

sól

pieprz

papryka słodka

Dodatkowo:

1 łyżka bułki tartej do panierowania

1 jajko do panierowania

Wykonanie:

Do startego selera dodałam jajka, sól, pieprz, paprykę, zioła prowansalskie, olej, bułkę tartą i wszystko wymieszałam na jednolitą masę. Z masy formowałam kotleciki, moczyłam w jajku i obtaczałam w bułce tartej.

placki z kiszonej kapusty / Materiały prasowe

Fuczki - placki z kiszonej kapusty

Składniki:

500 g kiszonej kapusty

2 szklanki mąki pszennej

1 i 1/2 szklanki mleka

2 jajka

po ok. 1/2 łyżeczki soli, pieprzu, majeranku

olej do smażenia

Wykonanie:

Kapustę kiszoną dokładnie odcisnęłam z soku i pokroiłam na mniejsze kawałki. Do miski wsypałam mąkę, dodałam mleko, jajka, sól, pieprz, majeranek i wymieszałam do połączenia składników. Następnie do ciasta dodałam pokrojoną, kiszoną kapustę i wymieszałam. Na patelni rozgrzałam olej i łyżką nakładałam porcje ciasta. Placki smażyłam po ok. 4 minuty z każdej strony. Usmażone placki odsączyłam z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.

zielone naleśniki / Materiały prasowe

Zielone naleśniki z pieczarkami

Ciasto naleśnikowe

1 jajko

1 szklanka mleka

1 szklanka mąki

½ szklanki wody mineralnej gazowanej

pęczek pietruszki

1 łyżka oliwy do ciasta

olej do smażenia

Farsz

250 g pieczarek

1 cebula

2 łyżki masła

150 g żółtego sera

sól, pieprz, bazylia

Wykonanie:

Pęczek pietruszki zmiksować z dodatkiem 1 łyżki oleju, soli i pieprzu, na gładką masę. Mąkę, mleko, jajko i wodę zmiksować na gładkie ciasto. Do ciasta dodać zmiksowaną pietruszkę i wymieszać do połączenia składników. Z tak przygotowanego ciasta smażyć naleśniki. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Pieczarki oczyścić, obrać i pokroić w plasterki. Ser zetrzeć na tarce. Na patelni rozgrzać masło i podsmażyć na nim cebulę. Gdy cebula będzie szklista dodać pieczarki i smażyć do odparowania wody. Doprawić solą, pieprzem i bazylią. Podsmażone pieczarki zdjąć z ognia, dodać starty ser i dokładnie wymieszać. Farsz pieczarkowy nakładać na naleśniki i zwijać rulony. Tak przygotowane naleśniki ułożyć ciasno w natłuszczonym naczyniu do zapiekania i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 10 minut. Można podawać z ketchupem.

Pierogi z zielonym groszkiem

Składniki na 30 sztuk

1,5 szklanki mąki pszennej

0,5 szklanki gorącej wody

3 łyżki oleju z ryżu 100% naturalny SoRiso

0,5 łyżeczki soli

Farsz

450 g zielonego groszku (mrożonego)

2 cebulki szalotki

2 łyżki oleju z ryżu 100% naturalny SoRiso

2 łyżki posiekanych listków świeżej mięty

Sól, pieprz

Wykonanie:

Do miski wsypać mąkę, dodać olej z ryżu 100% naturalny SoRiso, sól i zagniatać ciasto stopniowo dodając gorącą wodę.

Wyrabiać (mikserem lub ręcznie), aż ciasto będzie miękkie i elastyczne. Gotowe ciasto zawinąć w folię spożywczą i odłożyć na czas przygotowania farszu.

Szalotki drobno posiekać. Na patelni rozgrzać olej z ryżu 100% naturalny SoRiso i usmażyć cebulkę do zarumienienia.

Groszek ugotować w osolonej wodzie do miękkości, następnie odsączyć i przestudzić. Przestudzony groszek zmiksować blenderem na gładką masę. Do groszku dodać usmażoną cebulkę (razem z olejem, na którym się smażyła), posiekaną świeżą miętę, doprawić do smaku solą i pieprzem, i dokładnie wymieszać.

Ciasto rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy na duży placek i szklanką lub foremką wykrawać kółka. Na każdym kółku ułożyć porcję farszu i zlepiać pierogi.