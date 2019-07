PRZEPIS na naleśniki banoffee migdałowo-razowe

Składniki (6-7 porcji):

• 1 szklanka mleka migdałowego

• 1 szklanka wody mineralnej gazowanej

• 1/2 szklanki mąki razowej

• 1/2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej

• 2 łyżki oleju Rapso

• 1 jajko rozmiar L

• 2 łyżki mąki migdałowej

• szczypta soli

• 1/3 łyżeczki nasion wanilii

Dodatki:

• 6–7 bananów (dojrzałych)

• migdały do podania (Kresto)

• 6–7 łyżeczek masła migdałowego

• 1 śmietana kremówka 36% (schłodzona przez noc)

• 200 ml jogurtu greckiego (schłodzony przez noc)

• 250 g malin

• 250 g rabarbaru

• 1 łyżeczka erytrolu lub ksylitolu

Przygotowanie

1. Wszystkie składniki na naleśniki wrzuć do miski i dokładnie wymieszaj aż do połączenia. Odstaw na ok. 20 minut.

2. Przełóż do garnka maliny, umyty, pokrojony rabarbar, dodaj 1 łyżkę wody. Wszystko doprowadź do wrzenia, a następnie gotuj kilka minut, do momentu wyraźnego zagęszczenia się sosu.

3. Ustaw pustą miskę a na niej sitko. Przełóż do niego sos malinowo-rabarbarowy i przetrzyj go, aby pozbawić pestek. Dodaj do powstałego sosu erytrol lub ksylitol i wymieszaj.

4. Na nieprzywierającej patelni usmaż naleśniki. Ciasto jest mniej sprężyste niż tradycyjne, dlatego przekładaj je delikatnie.

5. Posmaruj naleśnik 1 łyżeczką masła migdałowego i połóż na środku obranego banana, a następnie zroluj całość. Z resztą naleśników postępuj tak samo.

6. Przełóż do misy miksera kremówkę i jogurt grecki. Ubijaj na najwyższych obrotach do momentu uzyskania gęstego kremu.

7. Podawaj naleśniki z sosem oraz bitą śmietaną. Do przybrania wykorzystaj migdały, maliny oraz listki mięty.