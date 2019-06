Nie każdy jest kulinarnym mistrzem, a jednak wszystkim zależy na tym, by przyrządzone wypieki zachwycały rodzinę i gości. Jeśli chcemy, by pieczenie było tylko przyjemnością, warto pamiętać na przykład o tym, żeby zawsze przesiewać mąkę do wypieków, a jajek nie dodawać bezpośrednio do masy, tylko do miseczki, by wcześniej sprawdzić ich świeżość. Tym sposobem nie zmarnujemy całego ciasta. Sprawdź kuchenne triki na udane wypieki.