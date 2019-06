Zdaniem kucharzy najlepsze w smaku są truskawki równomiernie ubarwione. Kiedy natomiast owoce mają przebarwienia, są blade lub zielone, to znak, że mogą być kwaśne i niedojrzałe. Z kolei nieregularne kształty czy wybrzuszenia, to efekt błędów przy zapylaniu, ale bez obawy – jeśli owoce dojrzewały na słońcu i mają ładny kolor, to również będą bardzo słodkie. Trzeba jednak uważać na wgniecenia czy obicia, bowiem są to miejsca, w których może wytworzyć się pleśń.

– Mam kilka patentów na to, żeby sprawdzić, czy truskawki są dobre. Jak owoc był na słońcu, to będzie miał więcej słodyczy, a mniej wody, te truskawki będą mniejsze, ale jędrne, będą po prostu słodsze – mówi Davida Gaboriaud, kucharz, podróżnik.

Jeśli jest taka możliwość, to warto kupować truskawki bezpośrednio od właścicieli plantacji, wtedy mamy pewność, że owoce są świeże i nie zalegały przez wiele godzin na straganie.

– Kiedy zobaczymy gdzieś po drodze pola truskawkowe, to trzeba skorzystać okazji. Będzie taniej, będzie sprawdzone, będzie może mniej pestycydów, mniej chemii, więc zdrowsze dla człowieka. A jak się zupełnie trafi na ekologiczne farmy, to jest po prostu crème de la crème, czyli naprawdę po prostu czad – mówi Davida Gaboriaud.

Lepiej też kupować owoce w mniejszych ilościach, a częściej, tak, by spożywać je na bieżąco. Kiedy bowiem leżą zbyt długo, tracą swój smak i wartości odżywcze.

– Nie należy ich przechowywać w lodówce, bo one wtedy złapią smak lodówki, tylko po prostu na świeżym powietrzu przez jeden, maksimum, dwa dni. Później trzeba je szybko przerobić na dżem. Świeże truskawki jemy od razu, szypułkę zdejmujemy, chociaż one też są jadalne i mała uwaga, staramy się delikatnie je umyć, możemy je namoczyć w wodzie i od razu je wyciągnąć i osuszyć. Bo im dłużej zatrzymamy je w wodzie, albo im dłużej je płuczemy pod wodą, pozbawimy się też smaku i one pompują tę wodę. To jest jak gąbka, a potem truskawki z wodą to nie jest dobre – mówi Davida Gaboriaud.

Eksperci radzą, by na początku sezonu kupić truskawki razem z łubianką, którą później można wielokrotnie wykorzystać. Natomiast transport w nieprzepuszczającej powietrza siatce foliowej spowoduje, że owoce puszczą sok, pogniotą się, a w dalszej kolejności mogą się pokryć pleśnią.

– Raczej nie pakujemy w folię, w plastik też niedobrze. Pakujemy je w tych drewnianych opakowaniach, w których są sprzedawane i jak tylko wracamy do domu, staramy się, żeby od razu je wyciągnąć z tego drewnianego opakowania i na płasko je wyłożyć na jakiś blat. Bo jak są jedne na drugich, to z ciężaru te ostatnie na dole bardzo szybko łapią pleśń i bardzo szybko z nich sok wyskoczy – mówi Davida Gaboriaud.

Truskawki są bardzo zdrowe. Zawierają fosfor, wapń, magnez, żelazo i niezbędny dla przyszłych mam kwas foliowy. Dodatkowo są prawdziwą bomba witaminową, zawierają witaminę A, B1, B2, a 100 gramów truskawek pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, której w truskawkach znajdziemy więcej niż w owocach cytrusowych.