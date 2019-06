Drogocenne właściwości

Morwa biała jest gatunkiem wysokiego, długowiecznego drzewa pochodzącego z Chin. Obecnie jednak rośnie zarówno w klimacie tropikalnym jak i umiarkowanym. Ze względu na odporność na wysokie temperatury i niewymagające warunki uprawy bardzo dobrze zadomowiła się w Europie. Owoce morwy białej swoim kształtem przypominają jeżyny o biało-zielonym kolorze i pojawiają się pod koniec lipca. Jej drogocenne właściwości od dawien dawna bardzo dobrze znali Chińczycy, którzy liście morwy białej wykorzystywali m.in. do obniżania wysokiego ciśnienia oraz cholesterolu. Zazwyczaj morwę białą spożywa się w postaci naparów, soków czy przekąsek.

Źródło zdrowia

Sok z owocu morwy działa przeciwbakteryjnie i odrobacza nasz organizm. Co więcej – picie naparu z liści morwy białej korzystnie działa na nasz mózg przez co skutecznie osłabia rozwój choroby Alzheimera. Spożywanie morwy powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi, dlatego szczególnie polecana jest diabetykom. Superfoody te wykazują również właściwości antyoksydacyjne, zmniejszają produkcję tłuszczu i odkładanie się tkanki tłuszczowej, a także zapobiegają wzrostom niedobrego cholesterolu we krwi, jednocześnie przyczyniając się do redukcji uszkodzeń miażdżycowych. Owoce morwy białej – podobnie jak znane nam jeżyny – zawierają mnóstwo witamin i minerałów, dlatego polecane są osobom zmagającym się z przeziębieniami, anemią i chorobami nerek.

Dla sportowców

Suszone owoce morwy białej z uwagi na wysoką zawartość wapnia i żelaza polecane są sportowcom, którzy potrzebują doładowania energetycznego. Warto spożywać je po intensywnym wysiłku i wyczerpujących treningach. Przekąski z morwą białą doskonale sprawdzą się również podczas wyczerpujących wypraw górskich jako jedzenie, które zregeneruje i wzmocni organizm.

Zdrowy, słodki dodatek

Suszone owoce morwy białej z uwagi na słodki smak są doskonałą alternatywą dla słodyczy. Można dodawać je do porannej owsianki – naturalnie ją osłodzi i będzie kolejnym wartościowym składnikiem śniadania. Sprawdzi się też w koktajlach, wypiekach czy jako dodatek do deseru.

– Superfoody jak np. morwa biała to produkty spożywcze, które koncentrują w sobie duże dawki poszczególnych witamin, minerałów czy antyoksydantów. Wszystkie te składniki wchłaniają się do organizmu lepiej z naturalnego pożywienia niż z suplementów diety, dlatego też polecane są jako uzupełnienie zdrowej diety - tłumaczy Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny i ekspert marki Purella Superfoods.