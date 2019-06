PRZEPIS na tagliatelle ze szparagami, niebieskim serem i bazylią

Składniki:

• 1/3 paczki makaronu tagliatelle

• 1 opakowanie szynki wędzonej wieprzowej firmy Konspol

• pęk zielonych szparagów

• 1 opakowanie śmietany kremówki

• 1 mały ser niebieski

• świeżo zmielony czarny pieprz

• szczypta soli

Przygotowanie

W pierwszej kolejności gotujemy makaron al dente. Szparagi myjemy, odkrawamy zdrewniałe końce, po czym kroimy je na drobne kawałki i gotujemy przez kilka minut w osolonej wodzie. W osobnym garnku podgrzewamy śmietankę z dodatkiem pokruszonego niebieskiego sera. Doprawiamy do smaku i gotujemy równocześnie mieszając do momentu aż sos zgęstnieje. Szparagi odcedzamy podsmażamy na małym ogniu na patelni, dodajemy do sosu i mieszamy. Na talerz wykładamy makaron, układamy na nim zwinięte w rulon plasterki szynki wędzonej wieprzowej. Całość polewamy przygotowanym wcześniej sosem.