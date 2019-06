PRZEPIS na zupę cytrynową z czarnymi oliwkami

Składniki:

• około 0.5 kg mięsa wołowego

• 2 laski kiełbasy śląskiej z kurczaka marki Konspol

• 20 dag boczku wędzonego w kawałku

• 2 marchewki

• 1 pietruszka (razem z natką)

• 1 cebula

• 1 mały seler

• 2 średnie ogórki kiszone

• 1 ziemniak

• 1 mała papryczka chili

• 1 cytryna

• opakowanie czarnych oliwek

• 1 papryka czerwona

• 3 łyżki koncentratu pomidorowego

• 1 łyżka kwaśnej śmietany

• 2 ząbki czosnku

• przyprawy wedle uznania: liść laurowy, majeranek, papryka słodka, sól i pieprz

• odrobina cukru

Przygotowanie

Kiełbasę śląską z kurczaka, mięso wołowe i boczek kroimy w kostkę. Wrzucamy je do garnka, dodajemy liście laurowe i zalewamy wodą. Gotujemy całość przez około 40 minut na małym ogniu. W tym samym czasie szykujemy warzywa. Marchew, pietruszkę, seler, papryczkę chili, ogórki i cebulę kroimy w drobną kostkę, ziemniaki w grubszą. Wszystkie warzywa wrzucamy do gotującego się mięsa i gotujemy do miękkości. Następnie pod koniec gotowania dodajemy przecier pomidorowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, garść oliwek oraz pokrojoną w plasterki cytrynę. Zupę gotujemy jeszcze przez około 5 minut. Całość doprawiamy do smaku majerankiem, papryką słodką, solą, pieprzem oraz odrobiną cukru. Na koniec dorzucamy posiekaną świeżą pietruszkę oraz zabielamy łyżką kwaśnej śmietany.