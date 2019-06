Prawidłowe żywienie warunkuje zachowanie zdrowia i wspomaga leczenie praktycznie wszystkich chorób. Zła dieta sprzyja rozwojowi stanu zapalnego i w konsekwencji pogarsza kondycję oraz przyśpiesza starzenie się naszego organizmu. Jak wiec się odżywiać, by dostarczyć organizmowi odpowiedniej dawki witamin, walczyć z alergią i redukować stres przy pomocy diety? Podpowiada Hanna Stolińska - Fiedorowicz, dietetyk kliniczny ekspert Purella Superfoods.

Ogromny wpływ na organizm mogą mieć związki i pierwiastki występujące, często w drobnej ilości, w pożywieniu. Cząsteczki zjadanych przez nas pokarmów codziennie wysyłają tysiące komunikatów do naszego organizmu. Jeśli odpowiednio się odżywiamy, będą to komunikaty pozytywne. Natomiast niewłaściwe produkty żywnościowe mogą wysyłać negatywne sygnały, powodując stany zapalne, ból i wiele innych niepokojących objawów.

Jak jeść, by dostarczać naszemu organizmowi witaminy i minerały?

W celu dostarczenia naszemu organizmowi niezbędnych witamin, składników odżywczych i mineralnych, warto stosować urozmaiconą dietę, czyli taką, która zawiera wszystkie grupy produktów spożywczych – warzywa i owoce, chudy nabiał, orzechy, pestki, nasiona i oleje roślinne, pełnoziarniste produkty zbożowe, chude gatunki mięs, ryby morskie, jaja oraz rośliny strączkowe.

Doskonałym uzupełnieniem diety są również superfoody czyli produkty spożywcze, które koncentrują w sobie duże dawki poszczególnych składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przykładowo bardzo dobrym źródłem żelaza jest chlorella, surowe kakao oraz białko konopne, a kwasów omega 3 nasiona chia i czarnuszka.

Stres można łagodzić odpowiednią dietą

Stres jest jednym z podstawowych czynników wpływających negatywnie na nasze zdrowie. Bezpośrednio wpływa na rozwój chorób układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby jelit, zaburzenia wchłaniania, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, a szczególnie na pracę tarczycy. Powoduje wytwarzanie się wolnych rodników tlenowych, które przyśpieszają starzenie i rozwój chorób przewlekłych. Dieta jest kluczowym zjawiskiem pomagającym w redukcji stresu i stanu zapalnego. Można wzbogacić ją o naturalne składniki, jak np. superfoody działające na nasz organizm antydepresyjnie.

• Surowe kakao zawiera duże ilości łatwo przyswajalnego magnezu. Obecna w kakao kofeina i teobromina łagodzą stres, a kwas walerianowy działa relaksacyjnie.

• Morwa biała - zawiera w sobie witaminę E, która zmniejsza stres oksydacyjny, a przy tym utrzymuje skórę w dobrym stanie.

• Miechunka peruwiańska – dzięki zawartości witamin z grupy B może działać przeciwdepresyjnie i antystresowo.

• Maca – polecana osobom pracującym w stresie i mających stany depresyjne. Również poprawia ukrwienie mózgu zwiększając procesy myślowe.

Superfoody na alergię

Walka z alergią zaczyna się przede wszystkim od odpowiedniej diagnostyki i wykluczenia produktów, na które jesteśmy uczuleni, a więc zastosowanie diety eliminacyjnej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dietą możemy zadbać o nasz system immunologiczny, co również pomoże w walce z alergiami. W tym przypadku dobrze sprawdzą się również produkty typu superfood. Polecana jest np. czarnuszka, której nasiona zawierają cenne kwasy omega 3 oraz omega 6 i działają one przeciwzapalnie , a także łagodzą alergie. Dietetycy polecają alergikom na zwiększenie odporności również takie superfoody jak: chlorella, miechunka, jagody goji, cukier kokosowy, babka płesznik, nasiona chia, baobab oraz camu camu. Warto, by stosowanie ich weszło w nawyk, dlatego superfoody zaleca się do codziennego stosowania. Wystarczy jedna łyżeczka do dowolnego dania, a organizm otrzyma porcję witamin i minerałów.