PRZEPIS na galaretkę z panną cottą i chrustem migdałowym

Składniki:

• 1 opakowanie galaretki deserowej smak truskawki i maliny Delecta

• 375 ml wrzącej wody

Panna cotta:

• 250 ml śmietanki 30%

• 1 opakowanie cukru wanilinowego Delecta

• laska wanilii

• 1 łyżeczka żelatyny Delecta

Chrust:

• 3 łyżki cukru

• 60 g migdałów w płatkach Bakalland

Przygotowanie

Galaretkę rozpuszczamy w 375 ml wody i rozlewamy do trzech niskich szklaneczek. Odstawiamy do stężenia na około 1 godzinę do lodówki. W tym czasie przez około 10 minut gotujemy śmietankę z dodatkiem cukru i pokruszonej wanilii. Gorącą mieszamy z rozpuszczoną w kilku łyżkach wody żelatyną, a następnie studzimy. Ten lekko wystudzony płyn śmietankowy wylewamy na stężałą galaretkę. Następnie na suchej patelni prażymy migdały. Zdejmujemy je i topimy na niej cukier, do momentu aż będzie płynny. Dodajemy uprażone migdały i mieszamy do momentu, gdy cukier je oblepi. Gdy ostygną łamiemy je na mniejsze części i układamy na wierzchu deseru. Wykańczamy czekoladowymi serduszkami. Pycha!