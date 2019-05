Kuchnia azjatycka ma bardzo wiele zalet. Nie tylko obfituje w bogactwo smaków, ma również walory zdrowotne. Dowodem na to są statystyki pokazujące, że w krajach azjatyckich nadwaga jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Także nowotwory i choroby układu krążenia nie są tam tak częste, jak w Europie czy Ameryce. Eksperci z światowej organizacji zdrowia twierdzą, że w dużej mierze jest to właśnie zasługa odpowiedniej diety oraz składników, z jakich przygotowywane są potrawy.

Sztuka smażenia

Dania kuchni azjatyckiej są stosunkowo tłuste, w dodatku mięsa, ryby i warzywa smaży się na głębokim, mocno rozgrzanym oleju. Kluczowa jest jednak kwestia wyboru tłuszczu oraz technika smażenia, bowiem w przeciwieństwie do kuchni europejskiej, nie używa się tu masła, a olejów roślinnych - sojowego i sezamowego. Obfitują one w korzystne dla zdrowia, nienasycone kwasy tłuszczowe, które przyspieszają metabolizm i obniżają poziom złego cholesterolu we krwi. Ponadto większość potraw smażona jest na woku – krótko i w bardzo wysokiej temperaturze. Tak przyrządzone produkty zachowują większość swoich składników odżywczych.

Ryba to podstawa

Jednym z podstawowych składników diety Azjatów są ryby morskie. To bogate źródło wspierających układ krążenia kwasów Omega-3. Oprócz ryb, w daniach kuchni azjatyckiej znaleźć można także drób, zazwyczaj kaczkę lub indyka, a rzadziej kurczaka, gdyż jest on uważany za mięso gorszego rodzaju, z dużą ilością niepotrzebnych antybiotyków.

Ryż - nie tylko lekkostrawny, ale też zdrowy

Ryż dostarcza dużej ilości węglowodanów złożonych, które powinny być podstawowym źródłem energii. Stanowi cenne źródło potasu, przez co spożywanie go pomaga regulować ciśnienie krwi, a dzięki zawartemu w nim magnezowi ukoi nerwy i poprawi koncentrację. Dodatkowo ryż zawiera także żelazo i cynk, co wpływa na poprawę odporności. Bogactwo ryżu to również witaminy z grupy B, regulujące pracę układu nerwowego, jak również witamina E, która chroni organizm przed wolnymi rodnikami oraz błonnik, mający wpływ na poprawę trawienia.

Przyprawy i dodatki dobre na trawienie

W kuchni azjatyckiej dominują wyraziste, ostre przyprawy - chili i imbir, które wspomagają trawienie i ułatwiają spalanie tłuszczu. Czosnek reguluje poziom cholesterolu we krwi i działa bakteriobójczo oraz antynowotworowo. Podobne działanie mają grzyby shitake. Natomiast ulubiona przyprawa mieszkańców Azji, czyli trawa cytrynowa, pobudza i ożywia, z kolei mięta i kolendra mają działanie uspokajające.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Vinh Quang Tran, właściciela restauracji Meet&Eat w Galerii Mokotów oraz Tran Tran.