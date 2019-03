PRZEPIS na ciasto szpinakowe

Składniki:

Ciasto:

• 200 g Szpinaku młodego marki Eisberg

• 3 jajka

• 2 szklanki mąki krupczatki

• ¾ szklanki cukru

• 1 szklanka oleju rzepakowego

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Krem:

• 250 g serka mascarpone

• 200 g śmietany kremówki 30 %

• 2 łyżki cukru pudru

• ziarenka z jednej laski wanilii

Dekoracja

• pestki granatu

• borówki amerykańskie

Przygotowanie

Świeży szpinak wrzucić do wrzątku na 2 minuty aż zwiędnie. Odcisnąć na sicie i zblendować. Jajka utrzeć z cukrem na jasną i puszystą masę. Ubijając, powoli wlewać olej. Dodać szpinak, a następnie przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Mieszać do połączenia się składników. Ciasto wylać do wyłożonej papierem formy. Piec około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia.

Do misy miksera wlać schłodzoną śmietanę kremówkę i ubić ją na sztywno. Pod koniec miksowania dodać cukier puder i wanilię. Następnie stopniowo dodawać serek mascarpone. Ubijać, aż masy połączą się w puszysty krem.

Wystudzone ciasto przekroić na 2 blaty i odciąć z wierzchu „górkę”, która posłuży jako dekoracyjny mech. Na dolny blat wyłożyć połowę kremu, następnie drugi blat i resztę kremu. Wierzch posypać pokruszonym ciastem i udekorować pestkami granatu oraz borówkami amerykańskimi.

Rada: Do ciasta najlepiej użyć świeżego szpinaku, który zapewni wyjątkową – intensywnie zieloną barwę.