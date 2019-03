Idealne ciasto

Włoskiego przysmaku nikomu nie trzeba przedstawiać – pizza to danie dla wielu z nas. Jej sekret tkwi w cieście drożdżowym, które im dłużej fermentuje, tym jest lepsze. Drożdże rozkładają naturalne cukry obecne w mące, tworząc dojrzałe smaki. Pamiętajmy, by ciasto osiągnęło najlepszą konsystencję nie wolno go rozwałkowywać, trzeba je ugniatać i formować ręcznie.

Im cieplej tym lepiej

Większość pieców w pizzeriach jest rozgrzana do ponad 400 stopni. To sprawia, że spód przysmaku jest często gotowy w ciągu 1-3 minut. W wysokiej temperaturze ciasto szybko wyrasta, pozostając w środku miękkim. Jak osiągnąć taki efekt w domu? Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Potrzebna będzie patelnia! Połóżmy wyrobioną pizzę na rozgrzanej patelni, następnie wstawmy ją do rozgrzanego piekarnika. Taki zabieg pozwoli osiągnąć temperaturę taką, jak w pizzerii. Wszystko powinno zająć kilka minut. Jeśli chcemy, by nasz wypiek był cienki i chrupiący, pozostawmy go w piekarniku chwilę dłużej.

PRZEPIS na pizzę jak u mamy

Składniki:

• 2 szklanki mąki

• 3 dkg drożdży

• 2 łyżki oliwy

• 1 szklanka letniej wody

• 1 łyżka koncentratu pomidorowego

• 1 łyżka ketchupu łagodnego

• ½ łyżeczki suszonej bazylii

• ½ łyżeczki tymianku

• ½ łyżeczki ziół prowansalskich

• 20 dag twardego sera żółtego

• 15 dag szynki podhalańskiej Konspol Natura

• 25 dag pieczarek

• 100 g parmezanu

• 2 ząbki czosnku

• 1 mała cebula

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Drożdże rozdrabiamy w ¼ szklanki wody letniej wody. Do miski wsypujemy przesianą wcześniej mąkę i rozdrobnione drożdże, resztę wody mieszamy z dwiema łyżkami oliwy i solą. Wyrabiamy ciasto i pozostawiamy do wyrośnięcia na około 30 minut. Następnie przekładamy je na przygotowaną blaszkę i rozciągamy po niej. Cebulę szklimy na oliwie, dodajemy umyte i pokrojone w plasterki pieczarki. Dusimy do całkowitego odparowania wody z pieczarek. Koncentrat pomidorowy mieszamy z ziołami prowansalskimi, tymiankiem oraz suszoną bazylią. Smarujemy nim wyłożone w blaszce ciasto. Układamy szynkę, starty na grubych oczkach żółty ser, a także pieczarki z cebulą. Pieczemy w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez około 20 minut.