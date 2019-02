PRZEPIS na jabłka pod kruszonką

Składniki:

• Jabłka prażone marki Sandra

• Łyżeczka cynamonu

• 90 g masła

• 125 g mąki

• 80 g cukru pudru

• Odrobina soli

• Lody waniliowe

Przygotowanie

Masło, mąkę, cukier i sól wkładamy do miski i szybko zagniatamy. Wyrobione ciasto wkładamy przykryte folią do zamrażalki na 30 minut. Formę do pieczenia smarujemy masłem i wyjmujemy schłodzoną masę. Bierzemy tarkę i na dużych oczkach ścieramy tak, aby zakryło spód formy. Na ciasto wykładamy jabłka, które posypujemy cynamonem. Na jabłka ponownie ścieramy warstwę ciasta. Wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika i pieczemy przez ok. 40 minut. Podajemy ciepłe z gałką lodów waniliowych.