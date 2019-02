PRZEPIS na churros z karmelizowanym mango

Składniki:

Churros

• 100 g. masła

• 200 g. mąki pszennej

• 5 jajek

• 400 g. smalcu

• Cukier puder

Sos

• Mango z puszki marki Sandra

• Łyżka cukru

Przygotowanie

Do garnka wlewamy 250 ml wody i gotujemy razem z masłem. Dodajemy przesianą mąkę i dokładnie wszytko razem mieszamy do momentu powstania gęstego ciasta. Ściągamy garnek z ognia i przykrywamy go folią spożywczą. Odstawiamy do ostygnięcia. Kiedy masa będzie chłodna dodajemy do niej jajka. Mieszamy. Ciasto nakładamy do rękawa cukierniczego. W garnku rozpuszczamy smalec. Kiedy będzie już gorący wyciskamy z rękawa masę na długość ok. 10 cm. i odcinamy nożyczkami. Smażymy na złoty kolor. Wyciągamy i układamy na papierze kuchennym, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Posypujemy cukrem pudrem.

Na patelni rozgrzewamy cukier. Kiedy zacznie się karmelizować dodajemy pokrojone w kostkę mango i mieszamy. Powstały sos przelewamy do miseczki i maczamy w nim churrosy.